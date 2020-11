Campania: Fipe Confcommercio, aziende hanno bisogno di liquidità, eravamo pronti a chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vari Dpcm hanno scatenato panico e confusione tra consumatori e imprese. Le aziende hanno bisogno di liquidità, anche le banche ci hanno abbandonato, i prestiti di aprile e maggio ancora devono arrivare", queste le parole di Massimo Di Porzio, presidente della Fipe Confcommercio e titolare dello storico ristorante "Umberto", a Radio Crc Targato Italia. "Siamo tutti perplessi dalla classificazione del Dpcm Campania zona gialla - ha proseguito - Ho chiuso la mia attività storica, il ristorante "Umberto", per la prima volta dopo 105 anni. Neanche durante la Guerra, il terremoto e il colera. Ma oggi non ci sono le condizioni minime per lavorare". (Ren)