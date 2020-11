Sant'Antimo (Na): oggi presidio statico per il giovane gambizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 6 novembre a Sant'Antimo (Na) si terrà un presidio statico i cui partecipanti chiedono verità e giustizia per Gaetano Barbuto Ferraiuolo, aggredito per futili motivi e a cui sono state amputate le gambe a causa delle ferite da arma da fuoco subite. Infatti i familiari di Gaetano hanno informato il consigliere regionale campano di Europa verde, che segue la vicenda, che sono stati concessi i permessi per il presidio che si terrà in Piazza della Repubblica a Sant'Antimo venerdì 6 novembre alle ore 18.30. "Saremo tutti lì perché vogliamo che sia fatta chiarezza, vogliamo giustizia". Sono le parole del consigliere Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli. "I tre aggressori di Gaetano, che ricordiamo hanno rischiato di ammazzarlo, sono stati scarcerati - ha proseguito - noi vogliamo conoscere i motivi di tale decisione e vogliamo sapere come procedono le indagini. Continueremo a fare battaglia finché non si arriverà a far luce sul caso e i colpevoli saranno in galera. Inoltre ci rivolgiamo a chi ha potuto vedere qualcosa a quella notte, chi sa, parli, aiuti Gaetano ad avere Giustizia". (Ren)