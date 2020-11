Covid: Speranza, le Regioni sono la fonte dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati alla base dalle rilevazioni "vengono caricati ogni settimana dalle Regioni sul database dell'Istituto superiore di sanità. La fonte dei dati quindi sono le Regioni. I dati vengono valutati dalla cabina di monitoraggio costituita il 29 maggio della quale fanno parte tre rappresentanti dell'Iss, tre rappresentanti per il ministero della Salute e tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni". Lo ha puntualizzato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della sua informativa urgente nell'Aula della Camera sui dati e i criteri seguiti per la collocazione delle Regioni nelle aree rossa, arancione e gialla. E' "evidente che in tutte le fasi del nostro lavoro c'è stato il pieno coinvolgimento delle principali istituzioni scientifiche del Paese così come delle Regioni, in uno spirito di proficua e leale collaborazione che sin dal primo giorno ha orientato il nostro lavoro", ha precisato. (Rin)