Covid: gestione emergenza a Salerno, domani conferenza stampa Nicola Provenza (M5s)

- Si terrà sabato 7 novembre alle ore 11, presso l'area esterna del caffè letterario Diaz 19, in via Armando Diaz 19 a Salerno, la conferenza stampa convocata dal parlamentare del Movimento 5 stelle, Nicola Provenza. Nel rispetto delle norme anti-Covid, si discuterà dell'attività parlamentare svolta dal deputato in questi mesi e delle novità riguardanti la gestione dell'emergenza Covid-19 sul territorio salernitano. (Ren)