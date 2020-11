Napoli: de Magistris, appello a Consiglio comunale, cooperare nell'interesse della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana in consiglio comunale è prevista la sessione dedicata all'approvazione del bilancio di previsione 2020. La situazione in città è molto difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, faccio quindi appello al consiglio comunale, a tutti i consiglieri, a tutte le forze politiche che sono ivi rappresentate, di cooperare insieme in maniera leale nell'esclusivo interesse della città". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "E' auspicabile responsabilità ed alto senso istituzionale e politico - prosegue il sindaco - che, nei momenti duri, questo Consiglio ha dimostrato di possedere, indipendentemente dalle posizioni politiche. È fondamentale approvare un bilancio coraggioso, forte, audace, nell'interesse della nostra città. È assolutamente urgente approvare il bilancio perché altrimenti diventerebbe impossibile non solo garantire i servizi quotidiani, ma anche mettere in campo tutte quelle misure che abbiamo deciso con forza e con coraggio, ed anche le altre che potranno essere adottate in consiglio comunale, in favore di tutti i napoletani che sono stati duramente colpiti da questa pandemia, ovviamente nei limiti di quello che può fare un'Amministrazione comunale, un Consiglio comunale ed una città", ha concluso de Magistris.(Ren)