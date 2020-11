Sardegna: proposta di legge M5s, "medicinali non scaduti ai bisognosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I farmaci non scaduti non andranno più sprecati ma distribuiti ai più bisognosi. Lo prevede una proposta di legge presentata dal gruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale secondo la quale la giunta dovrà stabilire i criteri per le modalità di recupero degli stessi, la donazione e il riutilizzo. Il testo prevede anche delle verifiche obbligatorie dopo la presa in carico dei farmaci, modalità per la registrazione, la custodia e anche delle specifiche campagne informative. Per la capogruppo pentastellata Desiré Manca "succede che i cittadini si rivolgano al medico per chiedere a chi consegnare scatole di farmaci ancora integre che non servono più sia perchè il paziente ha terminato la terapia o perché è deceduto". In base ad una norma del 2007, hanno ricordato i consiglieri M5s, le confezioni di medicinali validi integre e correttamente conservate in posesso di ospiti delle Rsa e di famiglie che hanno avuto assistenza domiciliare dalla Assl possono essere riutilizzate. Nella proposta di legge è previsto anche il riutilizzo dei farmaci veterinari presi in carico dall'Istituto zooprofilattico. (Rsc)