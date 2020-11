Covid: Crippa (M5s), scelta zone rosse per aumento contagi, stop polemiche surreali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta delle zone rosse "è legata solo al preoccupante aumento dei contagi. Non è il momento delle strumentalizzazioni politiche, ma quello dell'unità. Occorre lavorare tutti insieme, senza polemiche, per uscire dalla situazione d'emergenza, senza precedenti, che coinvolge tutto il pianeta". E' quanto ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, nel corso del suo intervento a "Studio 24", in onda su Rainews 24. "Ieri, ad esempio, in Piemonte - ha proseguito Crippa - il pronto soccorso di Novara è stato chiuso per alcune ore a causa di un alto numero di accessi e, i malati, sono stati dirottati verso altri ospedali. Questo a discapito anche di dei pazienti non colpiti dal Covid. Tutto ciò dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che la situazione è grave e che è il momento della responsabilità e non delle polemiche surreali e sterili", ha concluso. (Rin)