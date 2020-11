Sardegna: no della Regione a cessione stabilimento Eni di Assemini, assessore Pili non parteciperà a tavolo Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo tentativo di sottrarre alla comunità sarda la possibilità di programmare il suo sviluppo industriale. Eni continua a disattendere gli impegni assunti con il territorio regionale attraverso i protocolli e gli accordi sottoscritti ormai troppi anni fa. Con queste motivazioni l'assessore all'Industria, Anita Pili, ha annunciato che la Regione non parteciperà al tavolo organizzato dal Mise (ministero dello Sviluppo economico) per discutere della cessione dell'asset industriale del cloro-soda da parte di Eni ad Assemini. La decisione è stata assunta in seguito alla mancata disponibilità di Eni di ridiscutere la cessione dello stabilimento di Assemini. "Un atteggiamento poco rispettoso - sottolinea Pili -, non consono ad una corretta interlocuzione da parte del governo nei confronti dell'istituzione regionale. Valga solo ricordare la totale inadempienza di Eni e dei suoi partner sulla Chimica verde a Porto Torres, dove gli investimenti sono al palo sia come affidabilità delle prime produzioni realizzate che come completamento del ciclo industriale previsto. A questo oggi si aggiunge in maniera ancora più evidente, il sempre minore interesse per il rilancio produttivo della filiera integrata dalla coltivazione del sale alle produzioni degli impianti cloro-soda e cloro-derivati di Macchiareddu. La regione Sardegna questa volta non consentirà a terze parti di compromettere le possibilità future di sviluppo industriale dell'isola - conclude l'assessore all'Industria -. Sarà nei prossimi giorni il presidente della Regione a riaprire la discussione con i vertici di Eni sul posizionamento della società nell'isola". (Rsc)