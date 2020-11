Piemonte: ministra Dadone contro Cirio, non buttarla in caciara, chiedevi azioni forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Cirio, caro Alberto, apprendo del tuo sconcerto per la scelta forte del Governo che si è abbattuta sulla nostra Regione, credo sia doveroso dirci che dobbiamo essere anche seri tra di noi. Capisco bene che “buttarla in caciara” funziona molto, ma soffiare sul fuoco dell'insoddisfazione e della sofferenza di chi assiste attonito alle discussioni tra Governo e Regioni, maggioranza e opposizioni, non può che peggiorare la situazione". Così, sui social, la ministra (piemontese) per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone (MoVimento 5 stelle). "Potrei elencare le ingenti risorse che questo Governo ha stanziato dall'inizio della pandemia ad oggi per reggere l'onda d'urto (per sanità, scuola, trasporti, ecc) e chiedere perché la nostra Regione non abbia fatto tutto ciò che le competeva in tema di sanità e trasporti; potrei chiederti perché dopo le ore dedicate al confronto tra Governo e Regioni ora racconti che non siate mai stati coinvolti; perchè giorni fa chiedevate azioni forti e oggi dite che sono troppo forti. Ma che utilità avrebbe se non intimorire ancor più chi da noi tutti si aspetta qualcosa di più di un semplice scaricabarile di responsabilità? - aggiunge Dadone - . Non dimentichiamoci troppo velocemente delle file di camion militari che portavano i feretri fuori Bergamo, delle notti silenziose interrotte dalle sirene delle ambulanze, degli sforzi di coloro che lavorano negli ospedali e che a marzo acclamavamo come eroi. Oggi le tende militari fuori dagli ospedali piemontesi e la fila di ambulanze che spostano pazienti da ospedali torinesi ad altri dovrebbero farci essere più coesi nella lotta contro la pandemia. Siamo piemontesi, ci vantiamo di fare poche chiacchiere e lavorare sodo. È ora di farlo". (Rpi)