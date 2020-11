Sardegna: dalla Regione 120 milioni al sistema delle Autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha disposto il trasferimento di 120 milioni al sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Si tratta della quota a saldo del Fondo unico per il 2020 riservata a 377 Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Cagliari per circa 120 milioni di euro. Oltre a 20 milioni di finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali, che sono stati già trasferiti alle Unioni di Comuni per le annualità pregresse. "Risorse importanti per garantire alla comunità sarda l'erogazione dei servizi necessari da parte dei Comuni - ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas - ad ulteriore riprova di come la giunta regionale abbia tra le sue priorità la forte attenzione per il territorio e per l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti locali. Soprattutto, in questo periodo gravato dalla gestione dell'emergenza sanitaria, che vede gli amministratori locali in prima linea nel fronteggiare la crisi sociale che sta investendo la Sardegna". (segue) (Rsc)