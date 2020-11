Covid: Brusaferro (Iss), non diamo voti su comportamento Regioni ma rotta da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di valutazione per cui sono state classificate le Regioni in base al rischio epidemiologico, "non dà dei voti e dice chi 'è bravo e chi no'. Questi dati devono servire a capire la rotta da seguire e non rappresentano una valutazione nei confronti di Regioni o Comuni". Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale dell’epidemia da Covid-19. Lo spirito "tecnico-scientifico è uno strumento di supporto" per le decisioni da prendere, ha aggiunto. (Rin)