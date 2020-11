Covid: Vono (Iv), Calabria zona rossa è contro ogni logica, Speranza e Conte diano risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vono, "è arrivato il momento che, ufficialmente, il ministro Speranza e il presidente Conte diano le risposte che i calabresi si attendono non solo riguardo al mondo sanitario, ma al mondo produttivo tutto che, dopo il sacrificio dei mesi precedenti, si trova in una condizione che forse nessun ristoro potrà risanare. Lo chiederò ufficialmente, con gli atti dovuti, in Parlamento, luogo democratico per eccellenza che da qualche tempo sembra aver perso il suo vigore malgrado i richiami accorati del presidente Mattarella e le criticità fatte emergere da Italia viva ai tavoli di governo". Per la senatrice, inoltre, "dietro la questione e i polveroni sollevati dall'inserimento della Calabria nelle zone rosse, quasi a fare da pendant, come unica zona rossa del Sud, con le zone del Nord, si è pensato, all'immediata scadenza del decreto Calabria, che, fin da subito ho contrastato non votando il provvedimento, osannato da alcuni parlamentari e ora ignobilmente rinnegato, ma che ha creato ulteriori danni alla nostra Regione anche perché, nelle parti in cui poteva essere sufficiente non è stato attuato, di proseguire, in modo incomprensibile, il fallimentare commissariamento che, proprio ai sensi del nuovo art.6 del decreto cd. di rilancio della sanità dovrebbe essere dichiarato decaduto per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati ma, alla decadenza - conclude Vono - e lo proporrò come modifica alla norma, dev'essere aggiunto il richiamo alle responsabilità derivanti dagli onori con i relativi oneri che fino ad oggi ricadono solo sulle nostre spalle". (Com)