Terremoto: Mancinelli, pronto pacchetto proposte per semplificare stabilizzazione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valeria Mancinelli, presidente di Anci Marche e coordinatrice delle Anci regionali coinvolte nel sisma del Centro Italia, nel sintetizzare quanto accaduto nella riunione in video conferenza tenutasi in mattinata, osserva in una nota che "dopo la fase istruttoria di ricognizione delle criticità riscontrate per procedere alla stabilizzazione del personale che sarà il motore della ricostruzione nelle 4 Regioni del cratere, come coordinamento abbiamo condiviso ed elaborato, grazie al contributo degli uffici dell'Anci nazionale e di concerto col commissario Legnini, un pacchetto di richieste che Anci chiederà al governo di inserire nella prossima legge di Bilancio". "La stringente necessità di effettuare la piena stabilizzazione del personale e fornire dunque ai Comuni le risorse umane necessarie ad accelerare il percorso di ricostruzione", è stato detto dai membri del coordinamento di cui fanno parte i presidenti e i direttori delle Anci regionali di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e i sindaci di Arquata del Tronto, Norcia, Amatrice e Teramo, membri della cabina di regia, "ha reso necessario prima il confronto assembleare coi 130 Comuni del cratere delle 4 Regioni alla presenza del commissario, e poi la sintesi delle proposte oggi condivise ed approvate e che andranno quindi all'attenzione del governo per l'auspicata approvazione". (segue) (Com)