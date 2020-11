Sardegna: Salvini (Lega), solidarietà a Solinas per ignobili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio su Twitter, ha voluto esprimere la propria solidarietà "al governatore della Sardegna Christian Solinas per le ignobili minacce" ricevute oggi. Al messaggio del segretario si è aggiunta anche la vicinanza del gruppo al Senato della Lega che ha condannato "questo vile gesto di intimidazione così basso in un momento già difficile per la nostra società civile. La strada dell'anarchia non porta ad alcun risultato e rappresenta ancora di più un segnale di degrado estremo delle più semplici norme di vita democratica. Esprimiamo sincera amicizia ed affetto al presidente Solinas, e facciamo appello alle istituzioni competenti affinché agiscano con fermezza per censurare queste pericolose espressioni ed individuino i responsabili delle scritte che rappresentano una ingiuriosa offesa a tutta la città". (Rin)