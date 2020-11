Piemonte: emergenza lupi, in un anno 186 mila euro per allevatori danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, la Terza commissione (presidente Claudio Leone), in congiunta con la Quinta (presidente Angelo Dago), su richiesta della consigliera Sarah Disabato (M5s) ha continuato gli approfondimenti sui danni causati dalle predazioni da canidi, in particolare dei lupi. L’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa, ha spiegato come si sia ritenuto necessario intervenire con un aiuto volto a rafforzare le misure di prevenzione ed indennizzare i danni subiti dagli allevatori. Obiettivo dell’intervento è evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite, favorendo l’accettazione della presenza del lupo nelle zone rurali. Nel 2019 erano stati impegnati 200 mila euro e sono stati erogati 186 mila a copertura delle 115 domande pervenute. L’assessorato prevede di mantenere uno stanziamento simile per i danni del 2020, ma con una procedura più snella che accorci i tempi del ristoro. Per delucidazioni sono intervenuti, oltre agli stessi Dago e Disabato, anche Valter Marin, Claudio Leone e Paolo Demarchi (Lega). Il Disegno di legge 85 modifica la legge regionale sui complessi ricettivi all’aperto e sul turismo itinerante, che era stata approvata nel 2019. Come ha spiegato l’assessora al Turismo Vittoria Poggio, il provvedimento – che è stato incardinato in Terza commissione – si è reso necessario dopo le osservazioni, i pareri e le impugnazioni da parte di alcuni Ministeri (Mibact e Interni) e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. In particolare, sono stati mossi rilievi sulla compatibilità ambientale per quanto riguarda gli allestimenti ricettivi all’aperto, nonché sul rischio di generare confusione con le norme vigenti nel settore tecnico-edilizio. Prima di iniziare l’esame del testo in Commissione si dovranno svolgere le consultazioni online di tutti i soggetti coinvolti, entro il prossimo 24 novembre. (segue) (Rpi)