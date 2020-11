Sardegna: Cuccu (M5)s, potenziare le Usca e aumentare i test antigenici rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e l'aumento dei test antigenici rapidi è stato chiesto con un'interrogazione al governatore, Christian Solinas, e all'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, dalla consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità Carla Cuccu, del Movimento cinque stelle. "I dati di queste ultime settimane parlano chiaro - dichiara l'esponente pentastellata -, si registra un aumento notevole delle persone contagiate dal coronavirus in Sardegna. Non si può assolutamente abbassare la guardia". Le Usca erano state istituite lo scorso mese di maggio per curare i pazienti sintomatici direttamente nelle loro abitazioni, mentre a settembre il ministero della Salute decideva per l'utilizzo dei test antigenici per individuare i cittadini contagiati dal Covid-19. Ora più che mai il compito delle Unità speciali di continuità assistenziale diventa fondamentale - prosegue Cuccu -. Per questo ritengo necessario che la Regione si attivi per aumentarne il numero, così come quello dei test rapidi. Auspico che venga anche promossa una campagna regionale di monitoraggio. La situazione attuale non ammette ritardi e distrazioni: è necessario usare tutte le armi a disposizione per evitare un aumento esponenziale dei contagiati". (Rsc)