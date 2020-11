Sardegna: progetto di legge su riforma Regione, sì dei sindacati a figura di segretario regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i rappresentanti di Cgil Fp e Uil Fp, così come è scritto, rischierebbero di appesantire la macchina organizzativa e allo stesso tempo di dimezzare o commissariare gli attuali direttori generali degli assessorati. Per il rappresentante di Fedro, invece, i dipartimenti sarebbero utili, ma bisognerebbe inserire l'eliminazione di diverse direzioni generali perché si tratterebbe di doppioni. Bisogna, ha continuato, anche pensare alla riorganizzazione dal basso ed effettuare accorpamenti di enti e agenzie in base alle materie trattate. Le organizzazioni sindacali, infine, hanno espresso parere negativo anche sulla riorganizzazione degli uffici di gabinetto e sul numero di consulenti. (segue) (Rsc)