Sardegna: minacce di morte al presidente della regione Christian Solinas

- Minacce di morte al presidente della regione Sardegna Christian Solinas. Una forca è stata disegnata sul marciapiede del Largo Carlo Felice a Cagliari con a fianco la firma degli anarchici. "Le minacce di morte comparse oggi a Cagliari contro il presidente della Regione Christian Solinas sono indegne e gravissime", ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Rappresentare "il proprio eventuale dissenso in questo modo - ha aggiunto - va contro i valori di tolleranza e di rispetto del nostro popolo. Questo gesto, spero isolato, è di un codardo che inneggia alla violenza in mancanza di argomenti e civiltà. In attesa che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda esprimo al Presidente Solinas la piena e totale solidarietà anche a nome dell'intera Assemblea regionale". Solidarietà al governatore anche dal coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili: "Si tratta di una chiara minaccia al governatore della Sardegna. A lui e a tutta la sua squadra va la mia solidarietà: episodi come questo non devono essere né sottovalutati, né taciuti, tanto più durante una grave crisi come quella che stiamo vivendo. Mi auguro che tutte le forze politiche, senza distinzione, prendano le distanze senza giustificare o minimizzare la portata di questi gesti squallidi". (Rsc)