Covid: Patriarca (FI), sconcertante superficialità per cui Campania diventa zona gialla

- «"Eravamo convinti che il pressappochismo e la superficialità con cui si sta affannosamente cercando di gestire l'emergenza coronavirus fossero una prerogativa esclusiva della Regione Campania: invece dobbiamo, con stupore, allargare il campo delle incompetenze e della disorganizzazione anche al governo nazionale". Lo ha affermato in una nota Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale: "Il mistero della Campania zona gialla, dopo gli annunci dei giorni scorsi perché diventasse area rossa da parte del consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, è presto risolto: la valutazione è stata fatta in base ai dati fermi al 25 ottobre scorso. Una discrasia dovuta al ritardo con cui alcune Regioni hanno comunicato i dati di propria competenza". Dunque ha aggiunto: "Nei prossimi giorni, o addirittura nelle prossime ore, a seguito di una diversa analisi della situazione - sviluppata da algoritmi e parametri tecnici che riguardano numero di contagi, guariti, posti letto disponibili e occupati e tanti altre informazioni, spesso divergenti dalla situazione di fatto - potremmo trovarci in zona rossa". (segue) (Ren)