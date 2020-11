Covid: Patriarca (FI), sconcertante superficialità per cui Campania diventa zona gialla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha spiegato: "L'unica certezza che abbiamo è, purtroppo, quella di una organizzazione ospedaliera e sanitaria del tutto insufficiente rispetto alle criticità del momento. Le strutture ospedaliere e le terapie intensive sono sotto pressione. Mancano i medici e infermieri e non ci sono le risorse per fronteggiare una pandemia che, da sanitaria, diventerà ben presto socio economica. Avremmo potuto organizzare e prevenire i danni di oggi nei mesi scorsi, in primavera o in estate, ma - da un lato - De Luca era troppo impegnato in campagna elettorale ; e - dall'altro - il governo rimandava ogni decisione per paura e insipienza". Infine ha concluso: "La Campania ha bisogno di serietà e di competenza oltre che di una visione chiara delle difficoltà che stiamo affrontando. Al governo chiediamo trasparenza e non tatticismi né giochi di potere in danno dei cittadini". (Ren)