Sardegna: dalla Regione 120 milioni al sistema delle Autonomie locali (2)

- A breve, verranno trasferiti anche i contributi destinati a sostenere gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per quanto riguarda l'onere derivante da procedure espropriative che, per il 2020, ammontano a circa 20 milioni di euro. "L'importo dovuto per l'anno corrente è stato trasferito con tempi certi e i Comuni potranno utilizzare i fondi per il funzionamento e la programmazione di attività e servizi fondamentali per i cittadini - ha spiegato l'assessore degli Enti locali, Quirico Sanna -. Anche l'attenzione per i tempi amministrativi avvicina maggiormente la Regione ai bisogni delle comunità, consentendo di coordinare e gestire nel migliore dei modi gli interventi nel territorio". (Rsc)