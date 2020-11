Sanità: in Conferenza Stato-Regioni accordo per istituzione professioni osteopata e chiropratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Regioni presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha raggiunto un accordo sui criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti rispetto alla istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico. L'istituzione delle due figure professionali - spiega una nota del ministero - segue l'iter stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, recante "Delega al governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute". L'accordo è stato raggiunto sulla base del testo definitivo del provvedimento inviato dal ministero della Salute dopo aver recepito alcune richieste da parte delle Regioni. (Com)