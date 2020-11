Covid: Piemonte, 39 decessi e 3171 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 39 i decessi e 3171 i contagi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall'Unità di crisi della Regione. Il totale, in Piemonte, è ora 4520 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 723 Alessandria, 281 Asti, 238 Biella, 435 Cuneo, 440 Novara, 1978 Torino, 245 Vercelli, 137 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. E' salito invece a 84.580 il totale dei contagiati. Dei 3171 positivi di oggi, di cui 1477 (46%) asintomatici, 255 sono stati individuati nelle Rsa, 357 in ambito scolastico, 2559 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7720 contagiati ad Alessandria, 4041 Asti, 2730 Biella, 10.390 Cuneo, 6435 Novara, 46.389 Torino, 3050 Vercelli, 2370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 564 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 891 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)