Terremoto: Mancinelli, pronto pacchetto proposte per semplificare stabilizzazione personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento - continua la nota - sta procedendo speditamente con riunioni a cadenza settimanale. "Ci siamo assunti come Anci, ottenendo su questo il pieno appoggio del commissario Legnini - proseguono i membri del coordinamento - l'impegno di mettere i sindaci al centro del processo decisionale dando loro gli strumenti, finanziari e di risorse umane, per far decollare la ricostruzione nei loro Comuni". "Questo passaggio normativo è fondamentale", conclude Mancinelli, "e l'auspicio è che il pacchetto così come proposto e presentato, concluda rapidamente il suo iter segnando un ulteriore punto fondamentale a favore della ricostruzione dopo quello dell'ottenimento dei fondi strutturali dedicati appunto alla stabilizzazione del personale". (Com)