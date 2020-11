Campania: Cirillo (M5s), istituire commissione speciale per aree costiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania ha un fascino che è riconosciuto come un "unicum" in ambito internazionale. Un'unicità resa iconica dalla fascia costiera che si proietta a mare. Una bellezza struggente, travolgente, tra rocce naturali e terrazzamenti, un ecosistema spesso incontaminato, patrimonio di biodiversità e produzioni di eccellenza, con i tanti borghi storici che si aprono allo sguardo. Un luogo unico al mondo. Un sistema costiero che si sviluppa per circa 480 km tra i Golfi di Gaeta, Napoli e Salerno, Costiera Amalfitana e Cilentana ed il Golfo di Policastro. Da anni i cittadini delle varie fasce costiere lamentano problematiche evidenti di sviluppo. Un territorio dalle straordinarie potenzialità, che sembra vivere, però, quasi un arretramento. Da qui la proposta di istituire in questa legislatura regionale una Commissione Speciale per le Aree Costiere della regione Campania". Lo ha annunciato attraverso un post su facebook il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. (segue) (Ren)