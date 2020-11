Campania: Cirillo (M5s), istituire commissione speciale per aree costiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirillo ha aggiunto: "Una commissione speciale Aree Costiere può rappresentare il luogo istituzionale di snodo, per affrontare il confronto costruttivo su tematiche quali la tutela delle coste, lo sviluppo turistico, i trasporti, la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale, senza impattare sull'habitat naturale. Un luogo istituzionale che possa anche essere di supporto alle politiche di programmazione per la spesa dei fondi Europei al fine di evitare gli sprechi delle ingenti risorse. Una politica in grado di assumere questa visione non disarticolerebbe il territorio regionale al contrario si darebbe l'occasione di leggere le sue particolarità differenziandoli gli interventi per reinserirli in un progetto unitario più consapevole ed armonico". Quindi ha concluso: "Perché proprio la nostra fascia costiera potrebbe diventare un progetto pilota di sperimentazione di green economy, in cui la salvaguardia dell'ambiente e gli obiettivi del climate change possano diventare occasione di occupazione e di creazione di nuove professionalità". (Ren)