Covid: Patriarca (FI), sconcertante superficialità per cui Campania diventa zona gialla (2)

- Patriarca ha continuato: "È sconcertante che una decisione così impattante sulla vita dei cittadini, come quella di attribuire la fascia gialla alla Campania, venga presa con tanta superficialità dagli organi tecnici e politici nazionali. Ed è altrettanto sconcertante che De Luca, che aveva annunciato di aver messo la Campania in "mani sicure", abbia perso del tutto il controllo della situazione limitandosi solo ad attaccare il governo". L'esponente campana di Forza Italia ha proseguito: "Tra i due litiganti, però, in mezzo ci sono famiglie, imprese, attività commerciali e sociali che vivono, con ansia ormai quotidiana, il bollettino dei contagi e le decisioni improvvide del presidente De Luca prese sull'onda di una emotività che è più dannosa che positiva. Soprattutto alla luce dell'invito, rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a una leale collaborazione istituzionale. Invito che non solo Forza Italia e la coalizione di centrodestra raccolgono ma che, a più riprese, avevano a loro volta girato al presidente De Luca nelle scorse settimane". (segue) (Ren)