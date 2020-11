Sardegna: esplosione in una casa di Serramanna, morta una 64enne, ustionata nipotina di un anno e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accendeva la sua cucina in ghisa alimentata a legna ed è stata investita da una fiammata. E' morta così Maria Chiara Cordedda, 64 anni di Serramanna. La tragedia è avvenuta poco prima delle 13 in una casa alla periferia del paese del Sud Sardegna. Insieme alla donna c'era la nipotina, S.M., di un anno e mezzo. La piccola è rimasta ustionata ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, la vittima avrebbe usato dell'alcol per dar fuoco alla legna, fatto che avrebbe provocato la fiammata che ne ha provocato la morte. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Serramanna e l'équipe medica del 118. (Rsc)