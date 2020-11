Piemonte: Defr, in commissione parere favorevole su difesa del suolo e protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, è arrivato dalla quinta Commissione - presieduta da Angelo Dago - il parere favorevole al documento di economia e finanza (Defr) 2021-2023 sulle materie di difesa del suolo e protezione civile. L’assessore Marco Gabusi ha rilevato “la grande eccellenza della nostra Protezione civile” e ha sottolineato che “il soccorso civile in ambito di dissesto idrogeologico e calamità naturali vede essenzialmente due fasi: quella di previsione e prevenzione, seguita dal settore Difesa del Suolo, e quella di soccorso e superamento dell’emergenza, seguita dalla Protezione civile”. La Giunta è all’opera anche sul fronte difesa del suolo dove la situazione “è invece un po’ più complicata, soprattutto nei suoi aspetti più burocratici. Qui stiamo facendo noi un lavoro importante di semplificazione normativa, come lo snellimento degli interventi sulle opere relative ai corsi d'acqua recentemente approvato. Accanto a questo chiediamo però anche al governo di fare la sua parte”. La chiave, secondo l’assessore è “migliorare la capacità di spesa delle nostre risorse e di quelle nazionali ed insistere sulla semplificazione delle pratiche e della burocrazia”. (Rpi)