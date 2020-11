Covid: Vono (Iv), Calabria zona rossa è contro ogni logica, Speranza e Conte diano risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva, Silvia Vono, sottolinea che "la Calabria zona rossa è contro ogni logica. Lavorerò in Parlamento, e proporrò ogni provvedimento a mia disposizione, come parlamentare di maggioranza, con il supporto del mio partito e chiedendo quello anche di tutti i parlamentari calabresi", continua la parlamentare in una nota, "perché ogni decisione sia nella direzione di vantaggio per la nostra Regione e non dettata da logiche politiche e partitiche che non riflettono la mia idea di politica che è quella di dovere morale e atto d'amore per dirla come don Luigi Sturzo, un apostolato sociale da cui deriva il senso della responsabilità morale e della solidarietà sociale". L'esponente di Iv aggiunge: "Alla realtà scientifica che attesta chiaramente una situazione epidemiologica sotto controllo e un contagio contenuto direttamente controllabile dal sito della Protezione civile della regione Calabria che indica oggi su 2 milioni di abitanti meno di 4.000 positivi e, per di più, per il 95 per cento asintomatici che quindi non necessitano di alcun ricovero ospedaliero ma già in isolamento nelle proprie dimore, un numero di tamponi positivi su quelli effettuati ben al di sotto della media nazionale del 16 per cento e, 11 posti di terapia intensiva occupati su molti più di 100 disponibili con un livello cosiddetto di saturazione del 5 per cento, fa da contraltare la realtà politica che emana decreti ordinanze di dichiarazione della Calabria come zona rossa". (segue) (Com)