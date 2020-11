Covid: Zinzi (Lega), scelte incredibili su Campania, mente De Luca o il governo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un mese a seminare il terrore con le sue dirette, penalizzando il mondo della scuola e le attività produttive, minacciando chiusure indiscriminate, De Luca viene sconfessato da un governo incapace di dettare la linea su un'emergenza seria come questa. Ancora oggi, nonostante l'assegnazione in una fascia di moderata criticità, lo sceriffo continua la sua narrazione catastrofica. I campani sono confusi: o De Luca si è fatto prendere la mano dall'allarmismo, oppure è il governo a minimizzare. In entrambi i casi la gestione di questa emergenza è sbagliata e l'unica certezza è che tra Conte e De Luca uno dei due mente". Lo ha detto in una nota il capogruppo Lega in consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.(Ren)