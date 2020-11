Scuola: Brignone (Possibile), Azzolina intervenga su dirigente regionale che esalta nazionalismo e fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, segnala che "ieri il dirigente scolastico regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti, ha inviato a tutti gli studenti della Regione una comunicazione in cui elogia la guerra. Più esattamente - si legge in una nota - lo spirito del nazionalismo e del fascismo per parlare della giornata delle Forze armate. Il documento, oltre a essere inviato alle scuole per studenti e docenti, è stato pubblicato anche sul sito Usr Marche e lascia senza parole. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenga tempestivamente. Il contenuto di quella comunicazione è inaccettabile". Brignone ricorda che "l'operato di Filisetti è stato in passato più volte oggetto di interrogazioni parlamentari. La scuola vive già un momento di grande difficoltà e non ha certo bisogno di essere guidata da persone che non si rivelano all'altezza del delicato compito. Ribadisco la necessità di un'azione da intraprendere dalla ministra Azzolina". (Com)