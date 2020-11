Covid: Panini, un mistero collocazione Campania in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collocazione della Campania è un mistero. Non so su quali dati si siano basati, dal momento in cui tre giorni fa il presidente De Luca si era mostrato propenso a chiudere tutto, mostrandoci una situazione quasi disastrosa, mentre adesso improvvisamente ci siamo trovati difronte una condizione molto più equilibrata". Lo ha affermato a radio Crc il vicesindaco di Napoli Enrico Panini che ha aggiunto: "Allora o i dati che ci sono stati riportati non sono esattii, oppure si teme che le rivolte accadute a Napoli possano rappresentare un segnale per altre città, non vorrei che fosse una sorta di piaggeria per tenere a bada la Campania". (Ren)