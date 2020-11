Piemonte: emergenza lupi, in un anno 186 mila euro per allevatori danneggiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Maurizio Marrone ha poi illustrato il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021-2023 relativo all’Emigrazione piemontese. Nel suo intervento, Marrone ha sottolineato il grandissimo contributo che i Piemontesi hanno dato e danno all’emigrazione italiana a cominciare da quella storica in Argentina, Uruguay, nel Sud del Brasile e in America del Nord. La Regione Piemonte continuerà a sostenere le attività del Museo regionale dell’emigrazione dei Piemontesi nel mondo, che ha sede a Frossasco (To) e del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo situato all'interno del parco di Villa Antonia, nel Comune di Santa Maria Maggiore (Vco). Inoltre si continuerà a promuovere l’annuale Festa del Piemonte con l’assegnazione del Premio riservato ai Piemontesi protagonisti nel mondo. Durante la commissione, Marrone ha poi annunciato l’intenzione di voler insignire lo storico presidente dell’Associazione dei Piemontesi nel mondo, Michele Colombino, 94 anni, del Sigillo della Regione Piemonte. Monica Canalis (Pd) è intervenuta per ribadire l’importanza di non dimenticare il ruolo dei Piemontesi emigrati. Durante l’illustrazione dell’assessore è anche emerso come, dagli ultimi dati anagrafici, i cittadini stranieri attualmente residenti in Piemonte sono poco più di 427 mila. La Commissione ha poi espresso a maggioranza parere preventivo favorire sull’intero del Defr 2021-2023 per quanto riguarda le materie di competenza. (Rpi)