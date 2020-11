Covid: Piemonte, assessore Tronzano attacca il governo, "Campana zona gialla è uno scandalo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania in zona gialla "è uno scandalo!!". Così, su facebook, l'assessore alle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. "Non sono avvezzo a usare parole cosi dure, ma questa volta lo dico senza giri di parole e ben consapevole di non essere politicamente corretto e di aprire la guerra fra poveri - scrive Tronzano - . In questo caso, però, non mi interessa avere mezze misure. Il popolo italiano, spettabile governo composto da non eletti e da persone che hanno perso tutte le elezioni negli ultimi 5 anni, merita rispetto, trasparenza e verità. Questa decisione è uno scandalo degno dei peggiori regimi totalitari e, aggiungo, comunisti!" (Rpi)