Covid: M5s, governatori lavorino tutti insieme per contenere il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ricordare che - in base al nuovo Dpcm aggiunge Ficara - i presidenti di Regione possono assumere anche misure differenziate in base alla diffusione del virus, ascoltando sindaci e amministratori dei loro territori e, d'accordo il ministero della Salute, allentare alcune misure in base all'andamento del contagio. Stupisce, poi, che queste affermazioni vengano da chi per mesi ha negato l'arrivo di una seconda ondata che oggi invece c'è e dobbiamo gestire al meglio, tutti insieme nessuno escluso. Il nostro obiettivo – e quello del governo - è la salvaguardia della salute dei cittadini". (Com)