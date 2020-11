Sardegna: il 16 novembre via alla pesca del riccio di mare per i soli pescatori professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle forti preoccupazioni sullo stato di salute e sulla consistenza degli stock di riccio di mare - scrive l'assessore al ministro - abbiamo messo in campo una serie di azioni per tentare di riequilibrare lo sforzo di pesca e contrastare il dilagante abusivismo nel prelievo e nella commercializzazione di tale risorsa. Recentemente abbiamo finanziato un progetto di monitoraggio scientifico della risorsa: dai risultati appare evidente un declino generalizzato della specie, con alcuni casi di possibile estinzione locale. Le evidenze scientifiche suggeriscono dunque una 'rivisitazione completa della raccolta del riccio di mare con un periodo importante di sospensione pluriennale della raccolta' che permetta il recupero degli stock compatibilmente con i lenti tempi di recupero della specie". Ed è per questo che, conclude Gabriella Murgia, "si chiede la fattiva collaborazione affinché si possano attuare queste misure gestionali (tra le quali il fermo pesca e l'istituzione di zone di ripopolamento attivo) che necessitano di ingenti risorse finanziarie". (segue) (Rsc)