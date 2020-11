Covid: Bordo (Pd), stucchevole polemica opposizione di fronte a classificazione Regioni su parametri oggettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, sottolinea che "sono state soprattutto le Regioni a chiedere in questi mesi che il governo individuasse le misure anti-contagio sulla base di parametri oggettivi. Però adesso che è stata scelta questa strada per alcuni governatori non va più bene. Ed è davvero stucchevole - osserva Bordo - che anche di fronte a dati scientifici e criteri tecnici l’opposizione faccia polemica politica. Ma questo purtroppo è il livello della destra nel nostro Paese. Certo, è utile che gli elementi utilizzati dal governo per classificare le Regioni siano sempre più trasparenti, ma è anche necessario ribadire - conclude Bordo - che le scelte sono state fatte su base scientifica e non politica”. (Com)