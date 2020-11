Covid: Fornaro (Leu), basta alimentare campagne d'odio su zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classificazione delle Regioni nelle diverse fasce "è avvenuta sulla base del modello dei quattro scenari di diffusione del Covid 19, a suo tempo condiviso anche con le regioni e con riferimento ai dati sanitari forniti dalle stesse regioni. Basta quindi alimentare sospetti e conseguenti campagne d'odio, accusando il governo di aver compiuto le scelte delle zone rosse sulla base del colore politico delle giunte regionali". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "In una fase così complessa e difficile della pandemia servirebbe altro: una leale collaborazione tra le istituzioni in una cornice di trasparenza dei dati e delle metodologie di scelta. Con i veleni e le accuse strumentali si complicano le cose, mentre gli italiani chiedono giustamente l'impegno di tutti, a tutti i livelli, per tutelare la loro salute", conclude.(Com)