Sardegna: un solo anestesista al Giovanni Paolo II di Olbia, interventi sospesi

- Mancano gli anestesisti e le attività chirurgiche negli ospedali pubblici della Gallura sono sospese. A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni. "Al Giovanni Poaolo II di Olbia - ha detto l'esponente politico - da oggi sarà presente un solo anestesista per la sala operatoria che dovrà gestire tutte le urgenze in arrivo. Si dovrà occupare, inoltre, anche dei pazienti Covid critici, compresi i trasferimenti verso altri ospedali sardi quando e se mai si dovesse liberare un posto. Mi risulta che stiano iniziando a scegliere i pazienti da salvare e da lasciar morire". La replica dell'Ats è arrivata a stretto giro di posta: "Le dichiarazioni del consigliere meloni sono gravissime e non fanno altro che creare allarmismo fra la popolazione - si legge in una nota -. La riorganizzazione delle attività serve proprio per garantire l'assistenza sanitaria a tutti i pazienti, con una priorità per quelli con funzioni vitali gravemente alterate. Al Giovanni Paolo II sono in servizio h24 un anestesista e un rianimatore per far fronte a tutta l'attività che grava sull'ospedale olbiese, centro di riferimento per tutta l'Area omogenea". (Rsc)