Covid: Unità di crisi Campania, nuovo Dpcm? un cappottino che dovrebbe riscaldare dal freddo del virus

"Fra 7 giorni valuteremo con la cabina di regia i dati prodotti dal nuovo Dpcm. Serve questo periodo per capire se una misura funziona o no". Lo ha dichiarato Roberta Santaniello, membro dell'Unità di crisi della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Secondo Santaniello la decisione è dettata dai numeri: "hanno inciso i posti letto in terapia intensiva per la Campania. Abbiamo 150 posti disponibili con occupazione sotto al 30 per cento. Da una parte il sistema sanitario regionale ha prodotto un potenziamento di quei posti letto in disponibilità, dall'altro una limitazione più soft imposta a livello nazionale. De Luca al tavolo Conferenza Stato-Regioni è stato molto netto sulla omogeneità del Dpcm che, parliamoci chiaro è un cappottino: speriamo ci riscaldi dal freddo del virus che avanza. In Campania superiamo i 69mila contagi". Per fare una valutazione occorrono 7-10 giorni, "la richiesta di misure restrittive per la Campania serviva per il controllo della regione. Soltanto i cittadini possono essere garanti della loro salute e della loro libertà". Sulle polemiche per la situazione nella sanità campana