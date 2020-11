Ricerca: la rete Garr cresce, Ingv è nuovo ente socio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione Consortium Garr, che cura la dorsale nazionale per la ricerca e fornisce connettività a banda ultralarga e servizi alla comunità scientifica, dell'istruzione e della cultura, si arricchisce di un nuovo tassello della ricerca del nostro paese: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è diventato nuovo socio aderente. Stando al relativo comunicato stampa, l’Ingv si aggiunge ai soci promotori Cnr, Enea, Infn e Fondazione Crui in rappresentanza delle università italiane, e all’Inaf, anche quest’ultimo recentemente associato. "Siamo felici e onorati dell'adesione dell'Ingv nella nostra associazione: è il consolidamento di una proficua collaborazione di oltre 20 anni”, ha commentato il presidente Garr Sauro Longhi, aggiungendo che l’Ingv porterà “prestigio prestigio e buone pratiche all'intera rete, e il beneficio sarà per tutta la comunità nazionale della ricerca". (segue) (Com)