Sardegna: il 16 novembre via alla pesca del riccio di mare per i soli pescatori professionisti

- Via libera della regione Sardegna al decreto che stabilisce calendario e regolamentazione della nuova stagione della pesca del riccio di mare, al via il 16 novembre prossimo, con quindici giorni di fermo in più rispetto all'anno scorso. "Abbiamo tutelato i pescatori professionisti, già duramente provati da un'emergenza economica senza precedenti, e nel contempo confermato tutte quelle restrizioni che consentono di salvaguardare una risorsa in sofferenza, sulla quale abbiamo da tempo avviato un attento progetto di monitoraggio", ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia che ha anche inviato una lettera al ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, chiedendo "ingenti risorse finanziarie" per attuare misure come il fermo pesca e l'istituzione di zone di ripopolamento attivo del prodotto. (segue) (Rsc)