Napoli: giovane gambizzato a Sant'Antimo, domani nuova manifestazione

- "Venerdì 6 novembre saremo in Piazza della Repubblica a Sant'Antimo dalle 18.30 fino alle 19.30 per farci sentire ancora una volta". Lo hanno annunciato i familiari di Gaetano Barbuto, il giovane ventunenne santantimese gambizzato il 21 settembre scorso in Corso Europa. "Non sarà un corteo - spiegano - ma presenzieremo in piazza per dar fine a questa omertà che nasce dal bisogno di difendersi da un regime sociale, in cui la giustizia è applicata con parzialità e favoritismi. Chiediamo la collaborazione di tutti rispettando le misure di distanziamento sociale e indossando obbligatoriamente la mascherina".(Ren)