Covid: Appendino, sanità del Piemonte non regge, basta polemiche su scelte del governo

- "In questo momento drammatico, le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità. Il Governo l'ha fatto, stabilendo dei criteri di rischio per le Regioni. Adesso bisogna mettere subito in atto un piano dettagliato e concreto che ci faccia uscire dalla fascia rossa e che porti Torino e il Piemonte fuori dal lockdown il prima possibile". Così, su facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Un posto pubblicato questa mattina, poco dopo quello del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che chiedeva chiarezza al governo per la decisione di istituire la zona rossa nella sua Regione. "Sono migliaia i piemontesi bloccati in casa da un sistema sanitario che per stessa ammissione della regione, non sta reggendo - aggiunge Appendino - . Sono migliaia le imprese obbligate a chiudere che potrebbero non riaprire più. Ogni minuto perso a fare polemica è un minuto in meno dedicato a loro. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare pancia a terra per uscirne fra 14gg. Punto". (Rpi)