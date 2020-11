Whirlpool: Comune Napoli con i lavoratori in piazza Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Napoli sta partecipando alla manifestazione in piazza Dante a sostegno dei lavoratori Whirlpool e in difesa del sito di via Argine, chiuso dalla multinazionale: "si chiede il rispetto dell'accordo di ottobre 2018", fa sapere il Comune. Tra i presenti il piazza anche il vicesindaco Enrico Panini, il quale ha dichiarato: "Occorre che il governo faccia il suo lavoro: chi investe in un territorio deve rispettare gli accordi e le regole". Nessun posto perso, nessuna delocalizzazione, queste le richieste esposte oggi in piazza durante la manifestazione indetta dalle sigle sindacali. (Ren)