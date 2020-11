Whirlpool: assessore Buonanno, con chiusura stabilimento pericoloso precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permettere che Whirlpool vada via da Napoli: verrebbe a crearsi un pericoloso precedente per tutte le altre aziende". Così l'assessore alle Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, oggi in piazza Dante al fianco dei lavoratori durante la manifestazione organizzata dalle sigle sindacali. "Lasciando andare via oggi l'azienda dimostriamo che si può venire a sfruttare le risorse europee e italiane e scappare. Per questo non cediamo, ma il governo deve dare soluzioni". (Ren)