- Un ventenne arrivato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Na) per un colpo d'arma da fuoco durante i successivi controlli è risultato positivo al Covid. Il giovane, secondo quanto riferito ai carabinieri sarebbe stato aggredito in zona Quadrivio nel corso di una rapina. (Ren)