Covid: M5s, governatori lavorino tutti insieme per contenere il virus

- Il deputato M5s Paolo Ficara, vicepresidente della commissione Trasporti, afferma che "stupiscono le dichiarazioni di alcuni presidenti di Regione ai quali, evidentemente, sfugge la gravità della rapida diffusione del virus nel nostro Paese. In una nota il parlamentare M5s prosegue: "Le scelte fatte dal governo per contenere la curva del contagio, e quindi dichiarare alcune Regioni zone rosse e arancioni, non dipendono dal colore politico ma dai dati di progressione della diffusione del virus nei loro territori. La differenza tra zone è definita sulla base di 21 parametri che tengono conto dell'andamento del contagio e del livello di rischio, noti dallo scorso 30 aprile, e che ogni Regione da allora è tenuto a fornire al governo nazionale. Piuttosto, i governatori che si ribellano alle decisioni del Governo dovrebbero chiedersi cosa hanno fatto in questi mesi per potenziare e adeguare i servizi di trasporto pubblico locale o sanitari. Al Mit - ad esempio - restano fermi ancora più di 100 milioni di euro per potenziare i trasporti e garantire quindi un servizio essenziale per i cittadini, pur nelle nuove norme definite dalle linee guida del Cts". (segue) (Com)