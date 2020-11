Sardegna: no dei Progressisti a utilizzo Binaghi di Cagliari come ospedale Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti perplessità all'utilizzo dell'ospedale Binaghi di Cagliari per i malati Covid è stata espressa dal gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. "Il ritardo dei mesi scorsi nell'organizzazione dei presidi Covid-19 per far fronte all'emergenza non sia causa di scelte che, anziché aiutare a alleviare lo stress degli ospedali cagliaritani, potrebbero aumentarne le difficoltà - scrivono in una nota i Progressisti -. A marzo il Binaghi non fu considerato ideoneo per via dell'impossibilità di differenziare i percorsi dei pazienti positivi con quelli in cura per altre patologie. Per i Progressisti "si tratta di una struttura dove non si riscontrano focolai di contagio, che offre assistenza a centinaia di pazienti per le loro terapie ordinarie". Tutt'al più, questo è il parere dei consiglieri regionali progressisti, "potrebbe essere utilizzato per svolgere una funzione di supporto per alleggerire le altre strutture circa l'attività ordinaria". (Rsc)